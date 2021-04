Michela Murgia su Figliuolo in divisa: “Non mi sento più al sicuro”. E Twitter si scatena (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ieri sera a Di Martedì la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris era presente anche la scrittice Michela Murgia, che in merito al Generale Figliuolo a capo della task force per la gestione della pandemia da Coronavirus nella nostra Nazione, ha dichiarato che: “A me spaventa un commissario che gira in divisa, non ne ho mai subito il fascino. Non mi sento più al sicuro, ci spaventa di più“. Alle parole di Michela Murgia non si sono fatte attendere le reazioni su Twitter da parte degli utenti che stavano seguendo il programma di Floris, mandando in tendenza la scrittrice sarda. C’è da sottolineare il fatto che comunque molti tweet provengono da persone aderenti all’area politica della stessa ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ieri sera a Di Martedì la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris era presente anche la scrittice, che in merito al Generalea capo della task force per la gestione della pandemia da Coronavirus nella nostra Nazione, ha dichiarato che: “A me spaventa un commissario che gira in, non ne ho mai subito il fascino. Non mipiù al, ci spaventa di più“. Alle parole dinon si sono fatte attendere le reazioni suda parte degli utenti che stavano seguendo il programma di Floris, mandando in tendenza la scrittrice sarda. C’è da sottolineare il fatto che comunque molti tweet provengono da persone aderenti all’area politica della stessa ...

