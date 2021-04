Coronavirus, Visco “Ritiro misure di supporto sia graduale e mirato” (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nelle circostanze attuali ancora incerte” è necessario che “la maggior parte delle misure di supporto restino in vigore, il Ritiro non è imminente, si intravedono rischi potenziali di instabilità legati alla rimozione. I ministri e i governatori hanno condiviso circa l'incertezza sull'evoluzione della pandemia e il recupero dei paesi”. Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel corso della conferenza stampa a conclusione della seconda riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. Il Ritiro delle misure di supporto “avverrà in maniera graduale e mirata per minimizzare i rischi di instabilità finanziaria”, ha aggiunto. “Occorre pensare a come uscire dalla crisi con una capacità ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nelle circostanze attuali ancora incerte” è necessario che “la maggior parte delledirestino in vigore, ilnon è imminente, si intravedono rischi potenziali di instabilità legati alla rimozione. I ministri e i governatori hanno condiviso circa l'incertezza sull'evoluzione della pandemia e il recupero dei paesi”. Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio, nel corso della conferenza stampa a conclusione della seconda riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. Ildelledi“avverrà in manierae mirata per minimizzare i rischi di instabilità finanziaria”, ha aggiunto. “Occorre pensare a come uscire dalla crisi con una capacità ...

