Protesta ristoratori Roma, a Montecitorio anche lo sciamano (Di martedì 6 aprile 2021) “Mi sono vestito così perché Jake Angeli ha fatto il giro del mondo, tutti lo hanno visto. Se questo è l’unico modo per farmi sentire, lo faccio”. Lo ha detto all’Adnkronos Ermes Ferrari, ristoratore modenese in trasferta a Roma, che oggi ha Protestato davanti Montecitorio vestito come Jake Angeli, uno dei protagonisti dell’assalto a Capitol Hill che è stato arrestato dopo i disordini del 6 gennaio ed è attualmente in carcere. “La mia attività – ha aggiunto – già l’ho riaperta dal 15 gennaio. Sono venuto a portare la testimonianza che si può rimanere aperti. Per fare capire quello che tutti noi stiamo passando”. “Hanno chiuso noi ristoranti, le palestre, i cinema ma i contagi sono sempre gli stessi”, ha concluso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) “Mi sono vestito così perché Jake Angeli ha fatto il giro del mondo, tutti lo hanno visto. Se questo è l’unico modo per farmi sentire, lo faccio”. Lo ha detto all’Adnkronos Ermes Ferrari, ristoratore modenese in trasferta a, che oggi hato davantivestito come Jake Angeli, uno dei protagonisti dell’assalto a Capitol Hill che è stato arrestato dopo i disordini del 6 gennaio ed è attualmente in carcere. “La mia attività – ha aggiunto – già l’ho riaperta dal 15 gennaio. Sono venuto a portare la testimonianza che si può rimanere aperti. Per fare capire quello che tutti noi stiamo passando”. “Hanno chiuso noi ristoranti, le palestre, i cinema ma i contagi sono sempre gli stessi”, ha concluso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, protesta dei ristoratori alla Camera: in piazza anche CasaPound #CasaPound - Corriere : Tensioni alla protesta dei ristoratori in piazza Montecitorio - RaiNews : #coronavirus #covid19 la protesta #ioapro davanti a #Montecitorio. C'è anche un uomo vestito come Jake 'lo sciamano… - Marylena_88 : RT @perchetendenza: #Montecitorio: Perché il sit-in di protesta dei #ristoratori e di altri esercenti commerciali per chiedere la riapertur… - MaurizioTorchi2 : RT @benedettofra70: C'era da aspettarselo. Se chiudi e non rimborsi i mancati incassi: questo è il risultato. -