Pasqua in rosso, controlli contro scampagnate e gite. Tolleranza zero su lungomari. Divieto di accesso alle seconde case (Di domenica 4 aprile 2021) Spiagge deserte, città con traffico a zero e nessuno a passeggio ad ammirare i monumenti, scampagnate di Pasquetta annullate. Per il secondo anno la Pasqua è senza viaggi e riunioni di famiglia. l’Italia è rossa per frenare la pandemia. Regole ancora più severe in alcuni territori e controlli a tappeto nelle città e sui lungomari con Tolleranza zero. In Campania, Puglia e Liguria Divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti, e in Piemonte, Valle d’Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Marche, Calabria e Sardegna per i non residenti. Blindate le isole. Da martedì Veneto, Marche e la provincia autonoma di Trento in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021) Spiagge deserte, città con traffico ae nessuno a passeggio ad ammirare i monumenti,di Pasquetta annullate. Per il secondo anno laè senza viaggi e riunioni di famiglia. l’Italia è rossa per frenare la pandemia. Regole ancora più severe in alcuni territori ea tappeto nelle città e suicon. In Campania, Puglia e Liguriadiper residenti e non residenti, e in Piemonte, Vd’Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Marche, Calabria e Sardegna per i non residenti. Blindate le isole. Da martedì Veneto, Marche e la provincia autonoma di Trento in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - MediasetTgcom24 : Regno Unito, dieci morti in 24 ore: mai così pochi da settembre 2020 #covid - YouTvrs : Parte la stretta di #Pasqua, fino a lunedì sera Italia in rosso - - ildenaro_it : Per il secondo anno la #Pasqua è senza #viaggi e riunioni di #famiglia. L’#Italia è rossa per frenare la #pandemia.… - LaurettaCorti : @robersperanza Perché lei non lavora in Smart working? Perché lei esce di casa ogni giorno? Lo sa che fuori si muor… -