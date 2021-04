Ladro si arrampica in un palazzo ma precipita per diversi metri | è grave

(Di domenica 4 aprile 2021) MIilano, 5 aprile 2020 - Gli è costato caro "lavorare" in giorno di festa, per di più in violazione del coprifuoco. Un uomo di 30 anni, albanese con precedenti, èto perla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ladro arrampica

IL GIORNO

MIilano, 5 aprile 2020 - Gli è costato caro "lavorare" in giorno di festa, per di più in violazione del coprifuoco. Un uomo di 30 anni, albanese con precedenti, è precipitato per diversi metri la ...Sisulle facciate dei palazzi, passa da un balcone all'altro, è dotato di spiccate abilità ... Sì, è un topino, ma non è unadi appartamenti, al massimo di qualche pezzetto di formaggio. ...