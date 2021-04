Premier, Chelsea ko con il West Bromwich: Thiago Silva espulso (Di sabato 3 aprile 2021) LONDRA (Inghilterra) - Si interrompe la striscia di risultati utili in Premier League del Chelsea che cade in casa per 5 - 2 contro il West Bromwich nel 30° turno. Tuchel dopo 11 gare torna a ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 aprile 2021) LONDRA (Inghilterra) - Si interrompe la striscia di risultati utili inLeague delche cade in casa per 5 - 2 contro ilnel 30° turno. Tuchel dopo 11 gare torna a ...

Advertising

sportli26181512 : Chelsea-West Bromwich Albion 2-5: Gol e spettacolo assicurati nel match valevole per la trentesima giornata della P… - cippiriddu : Il Chelsea che ne prende 5 in casa da una squadra praticamente retrocessa. La Premier League senza spettatori è sem… - RaiSport : ?? #PremierLeague : Il #WestBromwich ne fa cinque al #Chelsea A #StamfordBridge blues travolti 5-2 - sportli26181512 : Premier, #Chelsea ko con il West Bromwich: Thiago Silva espulso: I ragazzi di Tuchel passano con Pulisic, restano i… - AlessioGradogna : Il #Chelsea non prendeva gol da piu' di 700 minuti. Ne ha presi 5 dalla penultima in classifica. Ecco lo spettacolo… -