Il post – partita di Lecce – Salernitana (Di sabato 3 aprile 2021) Lecce – Salernitana valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie B, è terminata 2-0 per i giallorossi che hanno incassato un’importante vittoria. Al termine della gara i due allenatori hanno analizzato il match. Nel post – partita Corini si è dimostrato molto soddisfatto per la vittoria mentre Castori è apparso un po’ amareggiato. Il Lecce travolge la Salernitana al Via del Mare Il post – partita, Corini:”Classifica? Ora dipende da noi” Nel post – partita di Lecce – Salernitana, Eugenio Corini allenatore dei giallorossi ha detto: “Adesso dipende da noi. Eravamo consapevoli, per tanti motivi, di poter fare una grossa partita e ci siamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021)valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie B, è terminata 2-0 per i giallorossi che hanno incassato un’importante vittoria. Al termine della gara i due allenatori hanno analizzato il match. NelCorini si è dimostrato molto soddisfatto per la vittoria mentre Castori è apparso un po’ amareggiato. Iltravolge laal Via del Mare Il, Corini:”Classifica? Ora dipende da noi” Neldi, Eugenio Corini allenatore dei giallorossi ha detto: “Adesso dipende da noi. Eravamo consapevoli, per tanti motivi, di poter fare una grossae ci siamo ...

Advertising

sowmyasofia : Il post – partita di Lecce – Salernitana - SimoneCristao : RT @RadioRossonera: #MilanSampdoria Pre Partita - 11.30 @EnriBoiani @MicheleTossani @m13_leonardo Franco Dassisti Da San Siro ?? per Pre e… - MiriamSuppa_ : Pre partita seguendo @MilanTV , #MilanSampdoria dalle 12:30 e post match: all set ????? - fabbianorozzang : RT @AnfetaMilan: @emmeemme__ Magenta TV trasmetterà i contenuti post partita in caso di pareggio o vittoria della Sampdoria, mentre si foca… - matteodessilani : RT @AnfetaMilan: @emmeemme__ Magenta TV trasmetterà i contenuti post partita in caso di pareggio o vittoria della Sampdoria, mentre si foca… -