Citizen Penn | un documentario su Sean Penn debutta su Discovery Plus

(Di sabato 3 aprile 2021), unche parla del lavoro diad Haiti, sarà presentato sul servizio di streamingil 6 maggio., unsul lavoro umanitario dell'attoread Haiti, in seguito al terremoto di magnitudo 7.0 che la devastò nel 2010, sarà presentato in anteprima sul servizio di streamingil 6 maggio. Il, scritto e diretto da Don Hardy, offre uno sguardo molto ravvicinato sul lavoro di un gruppo di volontari e di, che arrivarono sul posto alcuni giorni dopo il ...

