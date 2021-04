Atp Cagliari 2021, il montepremi e il prize money con Lorenzo Musetti (Di sabato 3 aprile 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Cagliari 2021, torneo in programma dal 5 all’11 aprile. Lorenzo Musetti torna in campo dopo la splendida avventura nordamericana, tra Acapulco e il Masters 1000 di Miami, due tornei che lo hanno fatto approdare in top-100. Nel torneo sardo ci sono ben sette azzurri al via di diritto con un derby al primo turno. E’ di 408,800 euro il prize money complessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Poco più di 5 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5,275 (0 punti) SECONDO TURNO: €8,770 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €13,650 (45 punti) SEMIFINALE: ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 5 all’11 aprile.torna in campo dopo la splendida avventura nordamericana, tra Acapulco e il Masters 1000 di Miami, due tornei che lo hanno fatto approdare in top-100. Nel torneo sardo ci sono ben sette azzurri al via di diritto con un derby al primo turno. E’ di 408,800 euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Poco più di 5 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5,275 (0 punti) SECONDO TURNO: €8,770 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €13,650 (45 punti) SEMIFINALE: ...

Ultime Notizie dalla rete : Atp Cagliari Tennis: Berrettini in campo a Cagliari, farà il doppio Il numero 1 azzurro sarà a Cagliari per l'Atp 250 Sardegna Open, ma giocherà solo il torneo di doppio per una ripresa più morbida in vista della stagione sulla terra battuta. Sarà in campo con il ...

Tennis: al Sardegna Open anche Musetti, Zeppieri e Fabbiano Annunciate le wild card per il Sardegna Open, torneo ATP 250 in programma al Tennis Club di Cagliari dal 4 all'11 aprile. I tre ingressi speciali sono stati assegnati a Lorenzo Musetti, Thomas Fabbiano e Giulio Zeppieri. Musetti, numero 94 del mondo, ha ...

ATP 250 Cagliari: Il Tabellone Principale. Sette azzurri al via ed un derby LiveTennis.it ATP Cagliari 2021: Musetti debutta con l’austriaco Novak, derby Cecchinato-Fabbiano. Sonego parte dal secondo turno Prima ancora dell'inizio delle qualificazioni, previsto per la giornata di domani, è stato rilasciato il tabellone principale del torneo ATP 250 di Cagliari, che ha preso un posto nel calendario all'i ...

TENNIS: SARDEGNA OPEN. 7 AZZURRI IN GARA, MUSETTI DEBUTTA CON NOVAK CAGLIARI - Sono sette gli azzurri ai nastri di partenza del tabellone principale del "Sardegna Open", torneo Atp 250 con 408.800 euro di montepremi che quest'anno si disputa sui campi in terra ...

