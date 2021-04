Roma, Pastore: “La mia situazione non è facilissima, ho il desiderio di tornare in Argentina” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Ho parlato molto col presidente Andres Fassi, a gennaio ha fatto di tutto per portarmi al Talleres, ma per adesso non si può fare nulla. La mia situazione con la Roma non è facilissima. A giugno si riaprirà tutto e vedremo cosa succederà con il club, visto che sono ancora legato da due anni di contratto”. Javier Pastore non si vede alla Roma nell’imminente futuro e sa che nonostante gli altri due anni di contatto, i giallorossi probabilmente accetteranno di cederlo. Il richiamo del ritorno in Argentina è forte: “Il desiderio di tornare in Argentina c’è sempre, ma voglio arrivarci bene, giocare e sentirmi importante. Adesso non è il momento giusto, visto che nell’ultimo anno non ho giocato e non ho ritmo. Fortunatamente adesso mi sento ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) “Ho parlato molto col presidente Andres Fassi, a gennaio ha fatto di tutto per portarmi al Talleres, ma per adesso non si può fare nulla. La miacon lanon è. A giugno si riaprirà tutto e vedremo cosa succederà con il club, visto che sono ancora legato da due anni di contratto”. Javiernon si vede allanell’imminente futuro e sa che nonostante gli altri due anni di contatto, i giallorossi probabilmente accetteranno di cederlo. Il richiamo del ritorno inè forte: “Ildiinc’è sempre, ma voglio arrivarci bene, giocare e sentirmi importante. Adesso non è il momento giusto, visto che nell’ultimo anno non ho giocato e non ho ritmo. Fortunatamente adesso mi sento ...

Advertising

sportface2016 : #Roma, #Pastore: 'La mia situazione non è facilissima, ho il desiderio di tornare in Argentina' - infoitsport : Roma, Pastore vuole tornare al Talleres: 'Sento il presidente, a giugno vediamo' - infoitsport : Calciomercato Roma, Pastore: 'A gennaio il presidente del Talleres fece di tutto per portarmi lì. Il mio desiderio… - infoitsport : Pastore: 'La situazione con la Roma non è facilissima. Desidero tornare in Argentina' - infoitsport : Roma, Pastore e il futuro: 'La mia situazione qui non è semplicissima, ma ho ancora due anni di contratto' -