Fidanzata Dybala | “Non era una festa | ma una semplice cena Sono tutte bugie”

Oriana Sabatini, Fidanzata di Paulo Dybala, ha parlato del festino organizzato a casa McKennie ieri, a cui ha partecipato anche il calciatore argentino: "Non era una festa clandestina, il mio ragazzo è rimasto a cena mercoledì cosa che fa spesso in quel giorno della settimana. Sono bugie quelle che dicono, che erano in venti… io credo che nel mondo del calcio tutto ciò che succede, fa creare crisi enormi. La verità è che non so come lo abbiano saputo.La multa dei Carabinieri? Non so se lo hanno multato, non gliel'ho chiesto".

