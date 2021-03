Omicidio Panaro: mezze verità, quasi quarant’anni dopo (Di martedì 30 marzo 2021) Omicidio Panaro: dopo quasi quarant’anni ancora solo mezze verità: alcune dichiarazioni di un pentito avevano contribuito a fare chiarezza e luce su quei fatti e alcuni degli omicidi avvenuti in provincia di Cosenza. Poco meno di una settimana il programma Le Iene ha scavato per comprendere come sono andate avanti le indagini sulla scomparsa del politico e commerciante di Paola. (Screenshot Le Iene, Mediaset, Omicidio Panaro)I presunti responsabili della morte di Pompeo Panaro non possono essere processati dalla giustizia perché sarebbero deceduti, la realtà svelata dalle Iene sembra diversa, solo tre di questi sono morti, gli altri sono vivi e diversi in libertà o in carcere. Il figlio di Panaro ha ... Leggi su ck12 (Di martedì 30 marzo 2021)ancora solo: alcune dichiarazioni di un pentito avevano contribuito a fare chiarezza e luce su quei fatti e alcuni degli omicidi avvenuti in provincia di Cosenza. Poco meno di una settimana il programma Le Iene ha scavato per comprendere come sono andate avanti le indagini sulla scomparsa del politico e commerciante di Paola. (Screenshot Le Iene, Mediaset,)I presunti responsabili della morte di Pompeonon possono essere processati dalla giustizia perché sarebbero deceduti, la realtà svelata dalle Iene sembra diversa, solo tre di questi sono morti, gli altri sono vivi e diversi in libertà o in carcere. Il figlio diha ...

