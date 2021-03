Covid, Draghi alle Regioni: 'Collaborazione per vincere la battaglia' (Di lunedì 29 marzo 2021) 'Soltanto attraverso un sincero rapporto di Collaborazione tra Stato e Regioni si riuscirà a vincere questa battaglia'. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso dell'incontro con le Regioni sui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) 'Soltanto attraverso un sincero rapporto ditra Stato esi riuscirà aquesta'. Lo ha detto il premier Marionel corso dell'incontro con lesui ...

