Pierpaolo Pretelli: la famiglia non approva la relazione con Giulia (Di domenica 28 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli recentemente ha parlato ai microfoni di Radio Radio nella trasmissione condotta da Giada Di Miceli; l'ex gieffino ha rivelato che la sua famiglia non ha ancora del tutto accettato la sua relazione con la bella Giulia Salemi. Nel corso del suo fantastico percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo oltre ad essersi fatto conoscere e ad essersi fatto apprezzare ha anche trovato l'amore.

