Leonardo Lamacchia eliminato ad Amici 2021: Maria in difficoltà, tutti in lacrime (Di domenica 28 marzo 2021) Il cantante di Rudy Zerbi ha lasciato la gara al termine della seconda puntata, perdendo al ballottaggio contro Aka7even. Il bellissimo discorso in casetta ai compagni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 28 marzo 2021) Il cantante di Rudy Zerbi ha lasciato la gara al termine della seconda puntata, perdendo al ballottaggio contro Aka7even. Il bellissimo discorso in casetta ai compagni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

deeeebbsss : RT @_jadestilinski: leonardo lamacchia come te lo devo dire che ti amo????? #Amici20 - Feffe1992 : RT @tvblogit: ?? Leonardo Lamacchia è il quarto eliminato del Serale di #Amici20. Siete d’accordo con la scelta? - espossmile_ : RT @laliyjuanpe: Volevo solo ricordarvi che Leonardo Lamacchia ha scritto un pezzo per Emma Marrone baci ????#Amici20 - GuyOverboard : Ne approfitto per dire che Giganti di Leonardo Lamacchia è appena uscita su Spotify ?? #Amici2020 - vipdietroloshow : RT @laliyjuanpe: Volevo solo ricordarvi che Leonardo Lamacchia ha scritto un pezzo per Emma Marrone baci ????#Amici20 -