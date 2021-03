Treno «Covid-free» al via dopo Pasqua sulla Roma-Milano. Ecco come funziona (Di giovedì 25 marzo 2021) Si comincia a metà aprile con due convogli al giorno, la mattina da Roma a Milano, il pomeriggio da Milano a Roma. Parte solo chi è negativo al test Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 25 marzo 2021) Si comincia a metà aprile con due convogli al giorno, la mattina da, il pomeriggio da. Parte solo chi è negativo al test

Advertising

sole24ore : Treno Covid-free, al via dopo Pasqua sulla Roma-Milano. Ecco come funziona - sole24ore : Partono i treni «Covid-free»: si sale solo con un tampone negativo. Ecco come funzionano: - BLIND_DATA24 : RT @sole24ore: Partono i treni «Covid-free»: si sale solo con un tampone negativo. Ecco come funzionano: - tulisso : RT @sole24ore: Partono i treni «Covid-free»: si sale solo con un tampone negativo. Ecco come funzionano: - guidop1967 : @antonio_bordin @LucaSucci @evavola @AndFranchini @cri_lavit @CesareOrtis @valy_s @ElenaInvernizzi @scenarieconomic… -