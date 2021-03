Meleo | su via Tuscolana inizia manutenzione | più sicurezza

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Viae’ una delle strade piu’ utilizzate nel quadrante sud est della citta’. È soggetta, quindi, a veloce usura nel tempo e necessita dicontinua. Oltre agli interventi diordinaria, realizzati negli anni scorsi vogliamo agire piu’ a fondo sul manto stradale e potenziare ladi questo importante asse viario, approfittando anche dei minori flussi di traffico in questi giorni per le limitazioni imposte dalla zona rossa”. E’ quanto fa sapere su Facebook l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Linda. “Le lavorazioni sonote nei giorni scorsi, nel tratto tra piazza di Cinecitta’ e la stazione metro di Porta Furba, coordinate dal dipartimento Lavori Pubblici”, aggiunge. “Al via gli interventi di fresatura sull’asfalto, ...

