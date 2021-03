Bologna | cala l’uso sociale della droga ma aumenta il consumo patologico

Leggi su dire

(Di giovedì 25 marzo 2021) BOLOGNA – Con la pandemia a Bologna nel corso del 2020 è diminuito il consumo di alcol e droga. Ma è soprattutto “crollato l’uso sociale” delle sostanze, legato cioè al divertimento, mentre “è emerso il consumo patologico”. A tracciare il quadro è Raimondo Pavarin, responsabile dell’Osservatorio epidemiologico e dipendenze patologiche dell’Ausl di Bologna, ascoltato questa mattina in commissione Sanità del Comune. Nel 2020, spiega Pavarin, gli accessi al Pronto soccorso per alcol e sostanze sono calati di più nel periodo di lockdown totale, cioè con le maggiori restrizioni, tra marzo e maggio. In quegli stessi mesi, però, i soggetti che sono andati in ospedale per abuso di sostanze presentavano un’età media più elevata, intorno ai 45 anni. Questo significa che “si tratta di persone con problemi cronici e non giovani che consumano le sostanze in discoteca”, spiega Pavarin. In altre parole, il lockdown ha fatto “emergere l’uso patologico di sostanze mentre è calato il consumo sociale”.