Roma, Via salaria: incidente tra auto e corsia chiusa. Due feriti (Di mercoledì 24 marzo 2021) La corsia di sorpasso presente sulla strada statale 4 “Via salaria” in direzione Roma, è provvisoriamente chiusa a causa di un incidente avvenuto al km 15,600, all’altezza del territorio comunale di Roma. Nel sinistro sono coinvolte due autovetture e i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura della corsia nel più breve tempo possibile. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ladi sorpasso presente sulla strada statale 4 “Via” in direzione, è provvisoriamentea causa di unavvenuto al km 15,600, all’altezza del territorio comunale di. Nel sinistro sono coinvolte duevetture e i conducenti sono rimasti. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura dellanel più breve tempo possibile. su Il Corriere della Città.

Advertising

eziomauro : Roma, la sindaca Raggi e la farsa dei nuovi bus: li presenta due volte ma sono sempre gli stessi - virginiaraggi : Entro la fine dell’anno pianteremo a Roma più di 2.500 alberi. Si tratta di un intervento record per il verde della… - virginiaraggi : Molti di voi avranno sicuramente notato l'avvio dei cantieri in via Giulia, nel Municipio I, nel centro di Roma. Pr… - MicheleAnnibale : RT @il_cappellini: Pensate Bertolaso sindaco di Roma intervistato sugli autobus che non arrivano e la metro che si allaga. Non si farebbe i… - CorriereCitta : Roma, Via salaria: incidente tra auto e corsia chiusa. Due feriti -