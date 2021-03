No Trump, no party (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel dopo-Trump a picco i giornali e le televisioni Avvenire, pagina 14. «I giornali, le televisioni, tutti i tipi di media andranno male se io non ci sarò, senza di me le loro percentuali finiranno a rotoli». Queste parole che l’ex presidente americano Donald Trump pronunciò nel 2017 si sono rivelate decisamente profetiche. Secondo la CamScore, il sito del Washington Post ha perso il 26% da gennaio a febbraio (il 7% rispetto a febbraio 2020) e quello del New York Times il 17% (il 16% rispetto a febbraio di un anno fa). La bandiera nera va per le tv va alla Cnn, che secondo Nielsen ha perso il 45%, mentre Msnbc è calata del 26%. Si salva Fox News (vicina a Trump), che perde il 6%. (Nella foto Donald Trump) TvZoom. Leggi su tvzoom (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel dopo-a picco i giornali e le televisioni Avvenire, pagina 14. «I giornali, le televisioni, tutti i tipi di media andranno male se io non ci sarò, senza di me le loro percentuali finiranno a rotoli». Queste parole che l’ex presidente americano Donaldpronunciò nel 2017 si sono rivelate decisamente profetiche. Secondo la CamScore, il sito del Washington Post ha perso il 26% da gennaio a febbraio (il 7% rispetto a febbraio 2020) e quello del New York Times il 17% (il 16% rispetto a febbraio di un anno fa). La bandiera nera va per le tv va alla Cnn, che secondo Nielsen ha perso il 45%, mentre Msnbc è calata del 26%. Si salva Fox News (vicina a), che perde il 6%. (Nella foto Donald) TvZoom.

Advertising

Guglielmo_Totti : @giugoio @agambella Non ribalteranno il risultato, ma ne seguirebbero procedimenti giudiziari di tutti gli eventual… - GPeppe34N : RT @PMO_W: #Pelosi guerrafondaia, per tutto il resto di melense ipocrisie ci sta Fazio. - PMO_W : #Pelosi guerrafondaia, per tutto il resto di melense ipocrisie ci sta Fazio. - PMO_W : Ad aggravare il panorama di servaggio della gleba così ben descritto di seguito da @negrialbe, segnalo l'imminente… - ralphdave : ahahahaaaa #GQP = Grand Quality Party #Republicans #GOP #Trump -