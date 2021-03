Diego Armando Maradona jr | “Non rispondo a Van Basten | non voglio beccarmi una querela”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 marzo 2021) L’ex attaccante del Milan, Marco Van, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni shock sullo scudetto vinto dal Napoli del 1990. Nel corso della trasmissione Tiki Taka in onda su Italia 1 il padrone di casa Piero Chiambretti ha chiesto ajr. cosa pensasse delle parole dell’olandese: “Vanha detto che il Napoli rubò quello Scudetto. Come si fa a dire una cosa del genere?”. Immediato l’intervento, in collegamento, del figlio del Pibe de Oro: “A Vannon. Nonuna. Posso solo dire che quel Napoli era nettamente superiore“. SportFace.