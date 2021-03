Advertising

TV7Benevento : Covid: Fedeli (Pd), 'solidarietà a Ronzulli'... - acs_italia : RT @acs_italia: Laurent B. Dabiré, Vescovo di Dori (#Burkina Faso) ad ACS: «Siamo intrappolati tra due fronti», terrorismo islamista e #Cov… - HikenNoFede2 : Fedeli! Oggi il nemico è subdolo e invisibile, per questo serve grande devozione e unità d'intenti. 12 like e pregh… - StefanoDavagni : RT @acs_italia: Laurent B. Dabiré, Vescovo di Dori (#Burkina Faso) ad ACS: «Siamo intrappolati tra due fronti», terrorismo islamista e #Cov… - oiramdivito : Sul canale locale c'è il prete che dice ai fedeli che vaccinarsi contro il Covid è un peccato mortale. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fedeli

Il Messaggero

C'è poil'ex - ministra Valeria, che da alcuni senaotri viene data in pole. Ed ancora Anna ... Read More Salute Vaccinopresto anche in farmacia, la novità in arrivo 21 Marzo 2021 Vaccino ...... per la libertà, per i vaccini, contro i vaccini, complottisti, negazionisti,e acritici ... Perché questa crisi profonda, in moto da ben prima dell'incidente, possa portare a un salto ...Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Pieno rispetto e solidarietà all'onorevole Ronzulli. Inaccettabili sempre minacce violente e intimidatorie. La libertà di iniziativa parlamentare e di opinione sono fondam ...La celebrazione dei riti pasquali della Settimana Santa, presso il Santuario Madonna delle Lacrime, saranno adattate alle norme anti contagio covid-19 in corso, secondo il seguente programma: Domenica ...