La procura vuole processare Salvini. Open Arms sarà la battaglia più dura (Di sabato 20 marzo 2021) C’era un altro clima nell’udienza preliminare davanti al gup di Palermo Lorenzo Jannelli per il caso Open Arms nel quale Matteo Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Un clima diverso da quello di Catania sul caso Gregoretti perché stavolta la procura ha chiesto il rinvio a giudizio ed era presente in aula al massimo livello: il procuratore Francesco Lo Voi, l’aggiunto Marzia Sabella e il sostituto Geri Ferrara. La decisione che il gup dovrà prendere nell’udienza del 17 aprile sta nello stabilire se fu un atto politico di governo o meno e Lo Voi nella requisitoria ha concluso che fu invece un “atto amministrativo”, visto che la scelta del Pos (il porto sicuro di sbarco) era competenza del Viminale, e riportando le parole dell’allora presidente del Consiglio, Giuseppe ... Leggi su formiche (Di sabato 20 marzo 2021) C’era un altro clima nell’udienza preliminare davanti al gup di Palermo Lorenzo Jannelli per il casonel quale Matteoè accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Un clima diverso da quello di Catania sul caso Gregoretti perché stavolta laha chiesto il rinvio a giudizio ed era presente in aula al massimo livello: iltore Francesco Lo Voi, l’aggiunto Marzia Sabella e il sostituto Geri Ferrara. La decisione che il gup dovrà prendere nell’udienza del 17 aprile sta nello stabilire se fu un atto politico di governo o meno e Lo Voi nella requisitoria ha concluso che fu invece un “atto amministrativo”, visto che la scelta del Pos (il porto sicuro di sbarco) era competenza del Viminale, e riportando le parole dell’allora presidente del Consiglio, Giuseppe ...

