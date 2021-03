I venti minuti di follia di Benno Neumair: «Papà mi rinfacciava di essere un fallito, l’ho zittito e colpito Poi ho ucciso pure mamma» (Di sabato 20 marzo 2021) Dai verbali il racconto del 31enne che ha ammazzato i genitori: «Mio padre insisteva che dovevo uscire di casa, che mia sorella, invece, si pagava da sola un appartamento in Germania. Non so se l’ho strozzato da dietro, poi è toccato a mia madre» Leggi su corriere (Di sabato 20 marzo 2021) Dai verbali il racconto del 31enne che ha ammazzato i genitori: «Mio padre insisteva che dovevo uscire di casa, che mia sorella, invece, si pagava da sola un appartamento in Germania. Non so sestrozzato da dietro, poi è toccato a mia madre»

