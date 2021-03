Sony sta regalando questi 10 giochi per PS4 e PS5: gratis (Di giovedì 18 marzo 2021) Sony regalerà un mucchio di nuovi titoli a partire dal 25 marzo per il suo evento Play at Home 2021 che è iniziato all’inizio di questo mese con una copia gratuita di Ratchet & Clank. Ora, Sony dice che ci sono altri 10 giochi per PS4, PS5 e PlayStation VR, tra cui il premiato Horizon Zero Dawn Complete Edition. Il primo lotto di giochi PS4 gratuiti in sono: Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica e The Witness, mentre i giocatori di PSVR possono ottenere copie di Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper e Paper Beast dal 25 marzo al 22 aprile. Detto questo, il gioco più atteso non arriverà prima di aprile: Horizon Zero Dawn Complete Edition sarà disponibile per il download su PS4 e PS5 il 19 aprile fino al 14 maggio. Si tratta di uno dei migliori giochi per PS4, quindi vale ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 18 marzo 2021)regalerà un mucchio di nuovi titoli a partire dal 25 marzo per il suo evento Play at Home 2021 che è iniziato all’inizio di questo mese con una copia gratuita di Ratchet & Clank. Ora,dice che ci sono altri 10per PS4, PS5 e PlayStation VR, tra cui il premiato Horizon Zero Dawn Complete Edition. Il primo lotto diPS4 gratuiti in sono: Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica e The Witness, mentre i giocatori di PSVR possono ottenere copie di Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper e Paper Beast dal 25 marzo al 22 aprile. Detto questo, il gioco più atteso non arriverà prima di aprile: Horizon Zero Dawn Complete Edition sarà disponibile per il download su PS4 e PS5 il 19 aprile fino al 14 maggio. Si tratta di uno dei miglioriper PS4, quindi vale ...

