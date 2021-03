L’Ema ha stabilito che il vaccino di AstraZeneca è “sicuro ed efficace” (Di giovedì 18 marzo 2021) (foto: Pixabay)L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) si è nuovamente pronunciata sul vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca e sul suo possibile legame con gli eventi tromboembolici registrati nei giorni scorsi, che hanno spinto diversi paesi europei a sospenderne in via cautelativa la somministrazione. Nella conferenza stampa del 18 marzo, gli esperti del Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) delL’Ema, dopo un’approfondita valutazione sulla sicurezza, hanno espresso il loro parere, dichiarando che il vaccino è “sicuro ed efficace”, e “non è associabile ad un aumento di eventi tromboembolici”. In sostanza, quindi, il rapporto rischi-benefici del vaccino di AstraZeneca continua a essere positivo e la sua ... Leggi su wired (Di giovedì 18 marzo 2021) (foto: Pixabay)L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) si è nuovamente pronunciata sulanti-Covid sviluppato dae sul suo possibile legame con gli eventi tromboembolici registrati nei giorni scorsi, che hanno spinto diversi paesi europei a sospenderne in via cautelativa la somministrazione. Nella conferenza stampa del 18 marzo, gli esperti del Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) del, dopo un’approfondita valutazione sulla sicurezza, hanno espresso il loro parere, dichiarando che ilè “ed”, e “non è associabile ad un aumento di eventi tromboembolici”. In sostanza, quindi, il rapporto rischi-benefici deldicontinua a essere positivo e la sua ...

