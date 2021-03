Causa covid rinviata Inter-Sassuolo (Di giovedì 18 marzo 2021) La capolista si ferma per un turno. Infatti è salito a quattro il numero di positività accertate al covid nel gruppo squadra dell’Inter. Si tratta di D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino. Si teme che lo spogliatoio Interista possa essersi trasformato in cluster di contagio. Era già successo lo scorso autunno al Genoa e più di recente al Torino. Per precauzione l’Ats di Milano ha fermato ogni attività sportiva per l’Inter per quattro giorni a partire da oggi, con il conseguente divieto di giocare la partita con il Sassuolo in programma per sabato a San Siro. Ma c’è di più. L’Azienda sanitaria meneghina ha disposto anche il divieto per i giocatori di rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Il divieto riguarda i calciatori europei e africani (il solo Hakimi, convocato dal ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 18 marzo 2021) La capolista si ferma per un turno. Infatti è salito a quattro il numero di positività accertate alnel gruppo squadra dell’. Si tratta di D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino. Si teme che lo spogliatoioista possa essersi trasformato in cluster di contagio. Era già successo lo scorso autunno al Genoa e più di recente al Torino. Per precauzione l’Ats di Milano ha fermato ogni attività sportiva per l’per quattro giorni a partire da oggi, con il conseguente divieto di giocare la partita con ilin programma per sabato a San Siro. Ma c’è di più. L’Azienda sanitaria meneghina ha disposto anche il divieto per i giocatori di rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Il divieto riguarda i calciatori europei e africani (il solo Hakimi, convocato dal ...

Advertising

myrtamerlino : Se io entro in ospedale mi aspetto di guarire dalla mia patologia e non di contagiarmi di #Covid_19. Se succede anc… - luigidimaio : 103.432. È il numero delle vittime di #covid, destinato ad aumentare nelle prossime ore. Oggi, con la… - Mov5Stelle : Persone, non numeri. Oggi, nella #giornatanazionale delle vittime del Covid 19, il nostro pensiero va a chi ci ha… - carlakak : Mario Draghi commemora a Bergamo le vittime del Covid, molte delle quali morte soffocate nei corridoi degli Ospedal… - paolomartini83 : @christophersq76 Io alle 14 il mio turno in magazzino. Ex (causa covid) Musicista. A testa alta. Anche per smistare… -