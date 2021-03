Amici 20 | svelati i membri della giuria

Leggi su zon

(Di giovedì 18 marzo 2021)20 arriva in tv in prima serata su Canale 5. Ecco tutti i nomi deidi quest’anno20 sbarca in prima serata, a partire dal prossimo sabato 20 marzo. Il talent andrà in onda su Canale 5, diretto ovviamente da Maria De Filippi, con a seguito la schiera dei giurati per le categorie di ballo e di canto. Nello show saranno presenti diverse novità, a partire dal direttore artistico, che quest’anno sarà Stéphane Jarny, coreografo e sceneggiatore francese. La notizia era già stata anticipata nel corso dell’ultima puntata pomeridiana di, lo scorso sabato 13 marzo. Le squadre Le squadre di, capitanate dai vari coach che abbiamo già conosciuto nel corso degli anni, sono le seguenti: Il primo team, con a capo Rudy Zerbi e ...