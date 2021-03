Joao Felix | «Felice all’Atletico Supererò questo momento»

(Di martedì 16 marzo 2021), attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea: le sue dichiarazioni, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea. «Sonoqui. Non è uncosì buono ma sono sicuro che lo. Il mio rapporto con il mister è molto buono, cerca sempre di aiutarmi e noi siamo qui per aiutarci a vicenda. Mi manca la volontà? Non lo so, la verità è che il talento non arriva senza la volontà. Abbiamo tanti esempi di giocatori di grande talento a cui mancava qualcosa per arrivare al vertice e io non voglio essere uno di loro, percerco di mettere il mio talento e ...

, attaccante dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il ...Maglie consegnate poi già in attacco: Simeone non far a meno del suo capocannoniere Luis Saurez, autore di 18 reti in stagione, come del suo viceIl Cholo scherza alla vigilia della gara del suo Atletico Madrid contro il Chelsea. In particolare sul digiuno di Joao Felix in Champions. All'andata i Blues vinsero 1-0 ...La partita Chelsea - Atletico Madrid del 17 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions ...