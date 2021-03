Campania, ancora oltre 2500 positivi in 24 ore. E picco di decessi (Di martedì 16 marzo 2021) Tornano a crescere i casi di Coronavirus in Campania. Secondo il bollettino diffuso dall’Unità di Crisi regionale, sono 2656 i nuovi positivi registrati su oltre 22mila tamponi processati nelle ultime 24 ore; 833 in più rispetto a ieri. C’è un dato che preoccupa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 marzo 2021) Tornano a crescere i casi di Coronavirus in. Secondo il bollettino diffuso dall’Unità di Crisi regionale, sono 2656 i nuoviregistrati su22mila tamponi processati nelle ultime 24 ore; 833 in più rispetto a ieri. C’è un dato che preoccupa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

