Juve, esami per Alex Sandro: i problemi non finiscono per Pirlo (Di lunedì 15 marzo 2021) Infortunio Alex Sandro: l’esito degli esami In attesa della sfida contro il Benevento iniziano già ad esserci i primi problemi per Andrea Pirlo. Durante la partita contro il Cagliari, il neotecnico bianconero è stato costretto a sostituire Alex Sandro durante il primo tempo e al suo posto ha fatto il suo ingresso Federico Bernardeschi. Il terzino brasiliano ha accusato un guaio muscolare alla coscia sinistra e questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali al J-Medical. Non si sa ancora con certezza la gravità dell’infortunio, nel peggiore dei casi il giocatore potrebbe rientrare subito dopo la sosta delle nazionali. Juventus, chi sostituisce Alex Sandro contro il Benevento? Quanti ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Infortunio: l’esito degliIn attesa della sfida contro il Benevento iniziano già ad esserci i primiper Andrea. Durante la partita contro il Cagliari, il neotecnico bianconero è stato costretto a sostituiredurante il primo tempo e al suo posto ha fatto il suo ingresso Federico Bernardeschi. Il terzino brasiliano ha accusato un guaio muscolare alla coscia sinistra e questa mattina si è sottoposto aglistrumentali al J-Medical. Non si sa ancora con certezza la gravità dell’infortunio, nel peggiore dei casi il giocatore potrebbe rientrare subito dopo la sosta delle nazionali.ntus, chi sostituiscecontro il Benevento? Quanti ...

