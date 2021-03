Detention | il controverso videogioco horror torna in vendita dopo i problemi con Steam e GOG

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 15 marzo 2021) Red Candle Games, lo studio taiwanese il cui giocoin prima persona Devotion non è stato disponibile per l’acquisto in seguito alle polemiche per un riferimento al premier cinese Xi Jinping, ha messo i suoi giochi insul proprio negozio online. Devotion e il primo gioco dello studio,, sono disponibili per l’acquisto senza DRM. Devotion è stato rimosso dapocoil suo lancio nel febbraio 2019. Il gioco è stato lodato dalla critica per la sua atmosfera e originalità, ma ha attirato polemiche e recensioni negative degli utentiche quest’ultimi hanno notato un poster all’interno del gioco che recitava, grosso modo, “Xi Jinping Winnie-the-Pooh idiota.” Xi è comunemente paragonato a Winnie the Pooh nei meme online, che spesso incontrano le ire dei ...