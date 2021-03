LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Leclerc in testa davanti a Gasly ed Ocon (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.10 Si migliora Mick Schumacher nel primo intertempo della pista. Il tedesco di casa Haas non sta cercando il giro secco. 9.07 Lavoro sui flussi per AlphaTauri. Pierre Gasly continua l’attività in pista. A splash of neon green for Pierre’s AT02 @PierreGasly is currently P2 in the standings, behind Leclerc#F1 #F1Testing pic.twitter.com/WrGFZ3fjSW — Formula 1 (@F1) March 14, 2021 9.04 La classifica aggiornata: 1 Charles Leclerc Ferrari1:30.486 11 2 Pierre Gasly AlphaTauri+0.747 15 3 Esteban Ocon Alpine– 15 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.404 16 5 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.567 16 6 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.149 19 7 George RUSSELL Williams+2.245 22 8 Lando NORRIS McLaren+3.259 8 9 Lance ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.10 Si migliora Mick Schumacher nel primo intertempo della pista. Il tedesco di casa Haas non sta cercando il giro secco. 9.07 Lavoro sui flussi per AlphaTauri. Pierrecontinua l’attività in pista. A splash of neon green for Pierre’s AT02 @Pierreis currently P2 in the standings, behind#F1 #F1ing pic.twitter.com/WrGFZ3fjSW — Formula 1 (@F1) March 14, 2021 9.04 La classifica aggiornata: 1 CharlesFerrari1:30.486 11 2 PierreAlphaTauri+0.747 15 3 EstebanAlpine– 15 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.404 16 5 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.567 16 6 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.149 19 7 George RUSSELL Williams+2.245 22 8 Lando NORRIS McLaren+3.259 8 9 Lance ...

