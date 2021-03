La E-Type compie 60 anni, Jaguar presenta 12 esemplari speciali (Di domenica 14 marzo 2021) Il dipartimento Classics ha restaurato e ‘aggiornato’ una Collection con sei coppie coupe’ e roadster ispirate alle auto che debuttarono al Salone di Ginevra nel 1961. Molti i dettagli esclusivi di questa serie speciale, dal logo commemorativo sul cofano al tappo del serbatoio, per finire con il volante in faggio chiaro con un pulsante del clacson in oro a 24 carati. E nel 2022 i fortunati proprietari potranno replicare il viaggio da Coventry alla Svizzera. La prima vettura, una coupé, arrivò a Ginevra all’ultimo minuto, ma fu subito chiaro che era ‘nata una stella’, così da Coventry fu subito chiamato al Salone un secondo modello, una roadster, che approdò sulle rive del Lago Lemano dopo un avventuroso viaggio notturno, attraverso l’Europa. Fu questo il debutto della Jaguar E-Type, nel marzo 1961 e oggi, per celebrare i 60 anni del ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) Il dipartimento Classics ha restaurato e ‘aggiornato’ una Collection con sei coppie coupe’ e roadster ispirate alle auto che debuttarono al Salone di Ginevra nel 1961. Molti i dettagli esclusivi di questa serie speciale, dal logo commemorativo sul cofano al tappo del serbatoio, per finire con il volante in faggio chiaro con un pulsante del clacson in oro a 24 carati. E nel 2022 i fortunati proprietari potranno replicare il viaggio da Coventry alla Svizzera. La prima vettura, una coupé, arrivò a Ginevra all’ultimo minuto, ma fu subito chiaro che era ‘nata una stella’, così da Coventry fu subito chiamato al Salone un secondo modello, una roadster, che approdò sulle rive del Lago Lemano dopo un avventuroso viaggio notturno, attraverso l’Europa. Fu questo il debutto dellaE-, nel marzo 1961 e oggi, per celebrare i 60del ...

