Il professor Ciro?Coluccino | “Febbre alta e tremori dopo la prima dose dell’Astrazeneca”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 14 marzo 2021) di Monica De Santis Ciro Coluccino è un 31enne di Salerno, residente a Battipaglia. Docente di percussioni presso la scuola media Galli di Potenza, come tanti suoi colleghi è stato chiamato dall’Asl di Potenza per essere vaccinato contro il Covid 19. Già il covid, questo virus spaventoso che Ciro conosce molto bene visto che l’ha contratto in forma sintomatica, lo scorso 16 ottobre. Ma nonostante Ciro avesse avuto il covid i medici hanno ritenuto opportuno farlo vaccinare. Lui per senso civico ha detto di si e così venerdì ha ricevuto ladi vaccino Astrazeneca e da quel momento sta a casa cone dolori vari. A raccontare la storia è lo stesso Ciro,che aver postato sui social un video in cui mostrava gli effetti collaterali che il vaccino gli ha provocato. “Se vogliamo partite dall’inizio dobbiamo ...