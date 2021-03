Opportunità per i Comuni siciliani, “assunzioni” di esperti più facili anche per Monreale (Di sabato 13 marzo 2021) Una vera e propria rivoluzione è quella introdotta da una legge appena approvata in Sicilia. È la Legge regionale numero 5 del 17 febbraio 2021 che prevede alcune modifiche a una vecchia legge (la n. 7 del 1992) sugli incarichi agli esperti. Delle modifiche a questa norma potrebbe beneficiarne qualsiasi comune siciliano e quindi anche Monreale. La novità è sottile ma importante. Secondo le nuove modifiche, infatti, mentre finora tali incarichi potevano essere conferiti esclusivamente per le attività connesse con le materie di competenza del Sindaco, adesso saranno anche per supplire alle carenze di specifiche professionalità all’interno del Comune. Un fatto che apre le porte a tante possibilità per il Comune di Monreale, che potrebbe chiamare nuovi consulenti al fine di colmare vuoti lasciati liberi ... Leggi su monrealelive (Di sabato 13 marzo 2021) Una vera e propria rivoluzione è quella introdotta da una legge appena approvata in Sicilia. È la Legge regionale numero 5 del 17 febbraio 2021 che prevede alcune modifiche a una vecchia legge (la n. 7 del 1992) sugli incarichi agli. Delle modifiche a questa norma potrebbe beneficiarne qualsiasi comune siciliano e quindi. La novità è sottile ma importante. Secondo le nuove modifiche, infatti, mentre finora tali incarichi potevano essere conferiti esclusivamente per le attività connesse con le materie di competenza del Sindaco, adesso sarannoper supplire alle carenze di specifiche professionalità all’interno del Comune. Un fatto che apre le porte a tante possibilità per il Comune di, che potrebbe chiamare nuovi consulenti al fine di colmare vuoti lasciati liberi ...

emergenzavvf : Salvato dai #vigilidelfuoco, con il piccolo Sirio @tetrabondi nasce un'opportunità: lavorare sul #soccorsoinclusivo… - Agenzia_Ansa : Una corsa gratis in taxi per tutti gli ultra ottantenni soli che devono raggiungere i centri di vaccinazione Covid-… - marcodimaio : Sbloccare investimenti e opportunità è obiettivo fondante di @ItaliaViva e necessario per l’Italia. La comm. traspo… - PantheonVerona : Un'opportunità frutto della collaborazione tra il Comune, proprietario dell'area verde, e l'associazione Nadia Work… - Gianluca_Mannu : RT @CislNazionale: Dobbiamo cogliere le opportunità del Recovery per unire il Paese, trasformare il Sud in traino di crescita nazionale ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Opportunità per Il Piemonte si candida ad ospitare i "Giochi mondiali Universitari Invernali 2025" Le Universiadi rappresentano realmente un'opportunità per questo territorio nel rendersi sempre più a vocazione universitaria". 'Un'occasione unica per lo sport universitario italiano e per il nostro ...

Enel X aderisce all'organizzazione non - profit CDP Per promuovere la decarbonizzazione abbiamo bisogno di partnership efficaci di questo tipo: opereremo con il massimo impegno insieme a CDP perché le aziende abbiano sempre più opportunità per ...

Refrigerante R-410A Opportunità, rischi e fattori trainanti delle dinamiche di mercato fino al 2030 - Genovagay Genova Gay Le Universiadi rappresentano realmente un'questo territorio nel rendersi sempre più a vocazione universitaria". 'Un'occasione unicalo sport universitario italiano eil nostro ...promuovere la decarbonizzazione abbiamo bisogno di partnership efficaci di questo tipo: opereremo con il massimo impegno insieme a CDP perché le aziende abbiano sempre più...