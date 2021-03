Meteo Aeronautica 30 giorni, vero colpo di coda d’Inverno (Di sabato 13 marzo 2021) La neve potrebbe cadere a quote medio basse anche nel Centro e Sud Italia.Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare stoppa l’avvento di condizioni Meteo primaverili. Ovviamente la tendenza Meteo climatica sarà da confermare, però si profilerebbe un periodo alquanto insolito, con basse temperature proprio durante la prossima settimana, e parecchio maltempo in varie regioni. Tornerà la neve, stavolta parecchia, e sino a quote basse in Appennino, ma anche nelle Alpi nevicherà. COSA DICE L’Aeronautica MILITARE ITALIANA. Evidenziamo, che quanto segue rappresenta una nostra interpretazione del bollettino mensile. Per chi volesse consultare il bollettino originale, potrà recarsi sul sito web omonimo. 15 – 21 marzo 2021 Il periodo di previsione sarà ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 13 marzo 2021) La neve potrebbe cadere a quote medio basse anche nel Centro e Sud Italia.Il bollettinocon validità 30diffuso dell’Militare stoppa l’avvento di condizioniprimaverili. Ovviamente la tendenzaclimatica sarà da confermare, però si profilerebbe un periodo alquanto insolito, con basse temperature proprio durante la prossima settimana, e parecchio maltempo in varie regioni. Tornerà la neve, stavolta parecchia, e sino a quote basse in Appennino, ma anche nelle Alpi nevicherà. COSA DICE L’MILITARE ITALIANA. Evidenziamo, che quanto segue rappresenta una nostra interpretazione del bollettino mensile. Per chi volesse consultare il bollettino originale, potrà recarsi sul sito web omonimo. 15 – 21 marzo 2021 Il periodo di previsione sarà ...

Advertising

ItalianAirForce : Con il 1° lancio automatizzato di un pallone dall'aeroporto di Galatina (LE), il Servizio Meteorologico dell'… - PaoloBorg : RT @AAtheMerciless: Ma è il meteo o 'Milleluci'? È necessario che una donna per dirmi come devo vestirmi durante la settimana vada in onda… - franconemarisa : RT @ItalianAirForce: Con il 1° lancio automatizzato di un pallone dall'aeroporto di Galatina (LE), il Servizio Meteorologico dell'#Aeronaut… - MARESITAS : RT @ItalianAirForce: Con il 1° lancio automatizzato di un pallone dall'aeroporto di Galatina (LE), il Servizio Meteorologico dell'#Aeronaut… - DaniloVella13 : RT @ItalianAirForce: Con il 1° lancio automatizzato di un pallone dall'aeroporto di Galatina (LE), il Servizio Meteorologico dell'#Aeronaut… -