Sergio Ramos | “Ibrahimovic? L’età non conta | è ancora un killer” | VIDEO

Advertising

tancredipalmeri : Sergio Ramos: “Lasciando il Real Madrid ci hanno perso sia Cristiano Ronaldo che il Real Madrid” - IlBuonFabio : RT @PianetaMilan: .@SergioRamos: '@Ibra_official? L'età non conta: è ancora un killer' | #VIDEO - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ib… - PianetaMilan : .@SergioRamos: '@Ibra_official? L'età non conta: è ancora un killer' | #VIDEO - @acmilan #ACMilan #Milan… - reffadi : RT @FaktaSepakbola: Quotes Sergio Ramos tentang Lionel Messi - RickyGol22 : RT @RickyGol22: Sergio Ramos si toglie il cappello davanti a Paolo Maldini e noi MUTI. -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Ramos

, ex compagno di Cristiano Ronaldo alle Merengues , è intervenuto per difendere l'attaccante sulle ultime polemiche. L'uscita della Juventus dalla Champions League ha lasciato lunghi ...parla a tutto campo. Il capitano del Real Madrid è intervenuto sul canale Twitch di Ibai a margine della presentazione del suo documentario, che andrà in onda su Amazon Video , e ha ...1 Sergio Ramos parla a tutto campo. Il capitano del Real Madrid è intervenuto sul canale Twitch di Ibai a margine della presentazione del suo documentario, che andrà in onda su Amazon Video, e ha tocc ...E' un Sergio Ramos disposto a parlare di tutto nella live su Twitch sul canale di Ibai: Ronaldo via da Madrid? Hanno perso tutti, anche lui.