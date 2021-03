Juventus, Briatore: “Errore cacciare Allegri. Non crocifiggete Cristiano Ronaldo” (Di giovedì 11 marzo 2021) Flavio Briatore, noto tifoso della Juventus, è intervenuto nel programma “Tutti convocati” di Radio24. Tema della discussione, ovviamente, l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. Briatore individua l’inizio della discesa per i bianconeri nella decisione di cacciare Massimiliano Allegri: “La Juve c’era, abbiamo voluto cambiarla. La Juve altri due o tre anni con Allegri poteva farli, era una Juve bilanciata“, il suo commento. Nel mirino di tifosi e non solo, la prestazione di Cristiano Ronaldo nei 210 minuti del doppio confronto con i portoghesi. Una prestazione che ha portato a rivalutare negativamente l’investimento fatto dalla Juventus nell’estate del 2018. “È logico che quando ti arriva un Ronaldo ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Flavio, noto tifoso della, è intervenuto nel programma “Tutti convocati” di Radio24. Tema della discussione, ovviamente, l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto.individua l’inizio della discesa per i bianconeri nella decisione diMassimiliano: “La Juve c’era, abbiamo voluto cambiarla. La Juve altri due o tre anni conpoteva farli, era una Juve bilanciata“, il suo commento. Nel mirino di tifosi e non solo, la prestazione dinei 210 minuti del doppio confronto con i portoghesi. Una prestazione che ha portato a rivalutare negativamente l’investimento fatto dallanell’estate del 2018. “È logico che quando ti arriva un...

