Il mandolino: da Napoli a Sanremo (Di giovedì 11 marzo 2021) L’abituale appuntamento del giovedì nel salone virtuale di Le Cronache, ospiterà la Napoli Mandolin Orchestra, di ritorno da Sanremo Di Olga Chieffi Incontro particolare, quello di stasera, all’abituale orario pre dinner delle 19, nel salotto virtuale musicale di Le Cronache, “In prima fila con…” che ospiterà la Napoli Mandolin Orchestra, di ritorno da Sanremo. I maestri Mauro Squillante, Luca Petrosino, Olena Kurkina e Adolfo Tronco cavalcheranno quell’ onda napoletana che li ha portati sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo al fianco di Ermal Meta, nella serata dedicata all’interpretazione delle cover, in cui li abbiamo applauditi nella particolare rilettura di “Caruso” di Lucio Dalla, che ha conquistato il primo posto. Troppo frequentemente si associa il mandolino a ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 11 marzo 2021) L’abituale appuntamento del giovedì nel salone virtuale di Le Cronache, ospiterà laMandolin Orchestra, di ritorno daDi Olga Chieffi Incontro particolare, quello di stasera, all’abituale orario pre dinner delle 19, nel salotto virtuale musicale di Le Cronache, “In prima fila con…” che ospiterà laMandolin Orchestra, di ritorno da. I maestri Mauro Squillante, Luca Petrosino, Olena Kurkina e Adolfo Tronco cavalcheranno quell’ onda napoletana che li ha portati sul palcoscenico del teatro Ariston dial fianco di Ermal Meta, nella serata dedicata all’interpretazione delle cover, in cui li abbiamo applauditi nella particolare rilettura di “Caruso” di Lucio Dalla, che ha conquistato il primo posto. Troppo frequentemente si associa ila ...

