Covid | Juventus | positivo Marco Storari

Advertising

JuventusFCWomen : Covid-19 | Valentina Soggiu recovers ?????? - pisto_gol : Su @Gazzetta_it W.Veltroni-non ASacchi-scrive che la Juventus deve rifondare il centrocampo. Il giudizio tecnico s… - ZZiliani : Lo hanno rispettato tutti il protocollo #Covid, anche le retrocesse Spal, Brescia e Lecce. Tutti tranne la… - Emanuel70123144 : RT @GiovaAlbanese: Filippo #Ranocchia è risultato positivo al Covid-19, #Juventus #Under23 in isolamento come da protocollo per proseguire… - BombeDiVlad : ???? #Juventus, positivo il Professionals Talent Development Marco #Storari ?? Il comunicato del club… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Juventus

Un altra positivit in casa. Dopo quella del calciatore dell Under 23 Filippo Ranocchia, il club bianconero deve registrare anche la positivit dell ex portiere Marco Storari, oggi Professionals Talent Development del ...Piccola preoccupazione in casaper qualche caso di- 19 presente nella formazione Under 23. Dopo l'annuncio del giocatore Filippo Ranocchia, è il turno di Marco Storari. L'ex portiere dellaricopre ...Il match tra Manchester United e Milan è valido per gli ottavi di finale della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.Un’altra positività in casa Juventus. Dopo quella del calciatore dell’Under 23 Filippo Ranocchia, il club bianconero deve registrare anche la positività ...