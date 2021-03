Cavani, parla il padre: “In Inghilterra non a suo agio, tornerà in Sud America” (Di martedì 9 marzo 2021) Luis Cavani, padre di Edinson, si è concesso alla trasmissione Superfutbol in onda su Tycsports. L’ex Napoli e PSG, a sua detta, non considererebbe l’Inghilterra come un angolo di paradiso: “Mio figlio non si sente a suo agio in Inghilterra e vuole stare vicino alla suo famiglia. Sicuramente tornerà a giocare in Sud America, ma vorrei che giocasse in una squadra che lotta per qualcosa di importante. Il Boca Juniors? Sì, gli piacerebbe giocare per il Boca, ha avuto diversi colloqui con Riquelme. L’idea di mio figlio è quella di tornare in Sud America al termina della stagione di Premier League, con vuole continuare con il Manchester United”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Luisdi Edinson, si è concesso alla trasmissione Superfutbol in onda su Tycsports. L’ex Napoli e PSG, a sua detta, non considererebbe l’come un angolo di paradiso: “Mio figlio non si sente a suoine vuole stare vicino alla suo famiglia. Sicuramentea giocare in Sud, ma vorrei che giocasse in una squadra che lotta per qualcosa di importante. Il Boca Juniors? Sì, gli piacerebbe giocare per il Boca, ha avuto diversi colloqui con Riquelme. L’idea di mio figlio è quella di tornare in Sudal termina della stne di Premier League, con vuole continuare con il Manchester United”. SportFace.

