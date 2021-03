Incendio a Battipaglia, 57enne morta dopo aver messo in salvo due anziani (Di lunedì 8 marzo 2021) Incendio a Battipaglia. Una donna di 57 anni è morta dopo aver messo in salvo due anziani. Indagini in corso. Battipaglia (SALERNO) – Un Incendio è divampato nelle prime ore di lunedì 8 marzo 2021 in una villetta a Battipaglia. Per una donna di 57 anni non c’è stato niente da fare. La vittima, secondo le prime informazioni, è riuscita a mettere in salvo i due anziani che badava prima di perdere la vita. Le condizioni della coppia non sono molto gravi e, attualmente, sono stati ricoverati all’ospedale Santa Maria della Speranza di Salerno. Incendio a Battipaglia, morta una donna La ricostruzione ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021). Una donna di 57 anni èindue. Indagini in corso.(SALERNO) – Unè divampato nelle prime ore di lunedì 8 marzo 2021 in una villetta a. Per una donna di 57 anni non c’è stato niente da fare. La vittima, secondo le prime informazioni, è riuscita a mettere ini dueche badava prima di perdere la vita. Le condizioni della coppia non sono molto gravi e, attualmente, sono stati ricoverati all’ospedale Santa Maria della Speranza di Salerno.una donna La ricostruzione ...

