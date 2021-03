Sofia Collinelli spinta fuori strada da un bus

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 6 marzo 2021) Ha rischiato davvero tanto. La giovane ciclista ha avuto una disavventura inche, se non fosse stato per la sua prontezza di riflessi, sarebbe potuta finire in tragedia. La vicenda si è verificata giovedì 4 marzo quando la figlia di Andrea, oro olimpico ad Atlanta 1996, terminata la sua giornata di allenamento sustava imboccando la via del ritorno a casa. L’atleta ha dichiarato che, mentre stava recandosi verso il ponte sul fiume Ronco, si è accorta che alle sue spalle c’era un autobus della linea 3 di Start Romagna che viaggiava a velocità alquanto sostenuta. A quel punto, siccome in quella zona la carreggiata si restringe e dalla corsia opposta stava giungendo un’automobile,ha preferito spostarsi al ...