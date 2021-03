Sanremo 2021, la classifica dei primi 10 della terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Ermal Meta è in testa alla top ten della classifica generale della terza serata della 71ma edizione del festival di Sanremo. Secondo posto per Annalisa, terzo per Willie Peyote. A seguire, nell'ordine:... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) Ermal Meta è in testa alla top tengenerale71ma edizione del festival di. Secondo posto per Annalisa, terzo per Willie Peyote. A seguire, nell'ordine:...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - CristinaScara : #Sanremo2021, ascolti ancora in calo - @spettakolo_mag - Claudinsclasses : @lorenzojova torna sul palco #Sanremo2021 per la seconda volta stasera con #Ragazzofortunato interpretato da… -