In Germania un tribunale ha stabilito che almeno per ora i servizi segreti tedeschi non possono mettere sotto sorveglianza il partito di estrema destra AfD (Di venerdì 5 marzo 2021) Un tribunale amministrativo di Colonia ha stabilito che, almeno per ora, i servizi segreti tedeschi non possono mettere sotto sorveglianza il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD). La decisione è arrivata dopo che il 3 marzo diversi Leggi su ilpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Unamministrativo di Colonia hache,per ora, inonildiAlternativa per la(AfD). La decisione è arrivata dopo che il 3 marzo diversi

giannettimarco : RT @ilpost: In Germania un tribunale ha stabilito che almeno per ora i servizi segreti tedeschi non possono mettere sotto sorveglianza il p… - gemin_steven98 : RT @ilpost: In Germania un tribunale ha stabilito che almeno per ora i servizi segreti tedeschi non possono mettere sotto sorveglianza il p… - ilpost : In Germania un tribunale ha stabilito che almeno per ora i servizi segreti tedeschi non possono mettere sotto sorve… - Lorenzomonfreg : #Germania Colpo di scena: il tribunale di Colonia ha 'per il momento' bloccato l'ufficialità della messa sotto osse… - Fabiostefano85 : RT @reallycorrect: #bloccosfratti il Covid non può comportare la privazione dei diritti di nessuno, inclusi quelli dei proprietari.Così suc… -