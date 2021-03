'Cyberpunk 2077 ha ricevuto una quantità ingiusta di m**da' per Josef Fares (Di venerdì 5 marzo 2021) Il director di It Takes Two Josef Fares pensa che i consumatori siano stati troppo duri con Cyberpunk 2077. Il game designer svedese-libanese ne ha parlato con Geoff Keighley, e una domanda dei fan ha spinto lo sviluppatore a condividere la sua analisi dell'intera situazione Cyberpunk. In assenza di eventi come l'E3, Keighley è stato molto attivo nella ricerca di nuovi modi per connettere i fan con i creatori. Twitter Spaces è una nuova piattaforma per tali conversazioni. Keighly ha avuto una conversazione su Twitter Spaces con Fares il 4 marzo per discutere di It Takes Two. Alla fine, ad alcuni ascoltatori è stato concesso il permesso fare alcune domande. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 marzo 2021) Il director di It Takes Twopensa che i consumatori siano stati troppo duri con. Il game designer svedese-libanese ne ha parlato con Geoff Keighley, e una domanda dei fan ha spinto lo sviluppatore a condividere la sua analisi dell'intera situazione. In assenza di eventi come l'E3, Keighley è stato molto attivo nella ricerca di nuovi modi per connettere i fan con i creatori. Twitter Spaces è una nuova piattaforma per tali conversazioni. Keighly ha avuto una conversazione su Twitter Spaces conil 4 marzo per discutere di It Takes Two. Alla fine, ad alcuni ascoltatori è stato concesso il permesso fare alcune domande. Leggi altro...

