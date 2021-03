Recovery | Confapi | “Formazione e riforme per far correre l’Italia”

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – “Il sostegno delFund non è gratis, quindi occorre sfruttare in modo saggio le risorse in arrivo. Propedeutiche a qualsiasi credibile progetto di rilancio sono le. Innanzitutto quelle del welfare e della giustizia civile, insieme a quella della Pubblica amministrazione, che deve passare attraverso un vero processo di rinnovamento del capitale umano sostenuto dalla digitalizzazione”. È quanto sottolineain una nota al termine dell’audizione in Commissione Bilancio al Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Se la parola chiave per rendere il piano efficace è competitività, – afferma– ad essa va data sostanza con nuove politiche attive del lavoro e. In questo momento assume particolare importanza aumentare e rafforzare il ruolo dei ...

