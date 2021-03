(Di giovedì 4 marzo 2021) Due Manifesti contrapposti: uno che parla di «idee ribelli», pubblicato sul Blog delle stelle; l’altro che parla di «necessari», pubblicato da Beppesul suo blog. Tra Associazione Rousseau e vertici del M5S si è consumata oggi «una frattura sempre più insanabile», come l’ha definita il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, commentando il Manifesto “ControVento – Principi e valori per ritornare a volare alto” annunciato oggi, per il 10 marzo, dall’area die anticipato con un lungo post sul Blog delle stelle. L’affondo di Rousseau a Di Maio «Non è più tempo di avere sogni moderati», si legge nel testo, che invita tra l’altro ad «anteporre le riforme alle poltrone» e a «non dobbiamo accomodarci sulle seggioline della tifoseria della politica, sventolando le bandiere di destra contro sinistra, ...

M5S_Europa : La proposta di una #goldenrule su investimenti verdi e digitali, avanzata dal #M5S e oggi fatta propria da… - SecolodItalia1 : M5s, svolta Grillo: “È l’ora dei compromessi”. Casaleggio lancia il contromanifesto - Rodica17957578 : RT @M5S_Europa: La proposta di una #goldenrule su investimenti verdi e digitali, avanzata dal #M5S e oggi fatta propria da #Dombrovskis, pu… - Annadelbello11 : RT @M5S_Europa: La proposta di una #goldenrule su investimenti verdi e digitali, avanzata dal #M5S e oggi fatta propria da #Dombrovskis, pu… - divorex82 : RT @M5S_Europa: La proposta di una #goldenrule su investimenti verdi e digitali, avanzata dal #M5S e oggi fatta propria da #Dombrovskis, pu… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s svolta

Secolo d'Italia

... quando sull'uscio di Palazzo Chigi si rivolse a, Pd e LeU come federatore di una passibile ... se non fosse per la Lega di Matteo Salvini: anche lei alle prese con lamoderata e europeista. ...Presentate, solo la scorsa settimana, come lanel contrasto alla pandemia. Annuncio ... Come peraltro già suggerito dalcon l'ex viceministro Stefano Buffagni. Ascoltare le vuote promesse del ...La consigliera Morbello nella seduta del question time in Consiglio comunale ha rilevato che molti residenti del quartiere di Madonna Alta sono angosciati e preoccupati per l'abbattimento di alberi ad ...Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna, sono queste le grandi città italiane nelle quali si sarebbero dovute svolgere le elezioni comunali durante questa primavera, ma la situazione epidemiologica imp ...