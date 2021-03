La cubomedusa torna a uccidere: un morto in Australia, non accadeva dal 2006 (Di giovedì 4 marzo 2021) Un 17enne Australiano nuotava a Bamaga, zona remota sulla punta di Cape York, nel Queensland, quando è stato colpito dalla pericolosissima cubomedusa, i cui lunghi tentacoli provocano uno shock ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 marzo 2021) Un 17enneno nuotava a Bamaga, zona remota sulla punta di Cape York, nel Queensland, quando è stato colpito dalla pericolosissima, i cui lunghi tentacoli provocano uno shock ...

